A 28 anni è morto Michele Merlo

Michele Merlo è morto a soli 28 anni. Lo fanno sapere i consulenti della famiglia, precisando in un comunicato che il cantante si è spento nella tarda serata di ieri, nel reparto si terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Bologna. L’ex concorrente di ‘X Factor’ e di ‘Amici di Maria De Filippi’, conosciuto anche con lo pseudonimo di ‘Mike Bird’, era stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di una emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa.

La morte di Michele Merlo lascia tutti increduli e affranti. Ieri sera Emma Marrone, impegnata nella prima delle due date all’Arena di Verona (la seconda questa sera) gli ha dedicato il concerto del ritorno sul palco sperando in un miracolo che purtroppo non si è verificato.

Il sogno di questo ragazzo, nato a Morostica nel 1993, era quello di vivere facendo il cantautore. Prima di entrare ad ‘Amici’, aveva partecipato ad ‘X Factor’ nel 2016, arrivando fino alla fase dei Bootcamp, quando venne scartato dalla giudice Arisa. L’anno dopo, andò meglio ad ‘Amici’, dove presentatosi con il nome d’arte di Mike Birds, era arrivato al serale. Dopo attriti e incomprensioni con Morgan, che poi lascò il programma, era stato seguito proprio da Emma Marrone, che era subentrata in corsa all’ex Bluevertigo e lo aveva portato fino alla semifinale dell’edizione vinta dal ballerino Andreas Muller.

Dopo il talent aveva pubblicato nel 2017 il suo primo album, ‘Cinemaboy’, anticipato dal singolo ‘Tutto per me’. Nel 2018 era uscito il brano ‘Non Mi Manchi Più’ con il quale aveva tentato la partecipazione nella sezione giovani di Sanremo 2019, senza riuscire ad arrivare all’Ariston. Il brano, insieme ai successivi singoli ‘Mare’, ‘Aquiloni’, ‘Tutto per me’ e ‘Tivù’ erano entrati nel suo secondo album, ‘Cuori Stupidi’, uscito nel gennaio del 2020.

Ermal Meta

“Che ingiustizia morire così a 28 anni” twitta Ermal Meta salutando sui social il giovanissimo Michele Merlo. “Che dispiacere. Riposa in pace ragazzo…”.

Emma Marrone

“Ciao Michele. Ieri sera ho cantato forte per te” twitta Emma Marrone. “Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi”.

Riki

“Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio” è l’ultimo saluto del cantante Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, che ha scritto su una storia di Instagram, dopo aver appreso della morte di Michele Merlo, con cui aveva condiviso l’esperienza dell’edizione 2017 di ‘Amici’.

Salvini

“Buon viaggio in cielo Michele” twitta il leader della Lega Matteo Salvini. “Troppo giovane per andartene, non è giusto. Una preghiera per te, un abbraccio alla tua famiglia e ai tanti che ti hanno voluto bene”.

Meloni

“Ci stringiamo al dolore di tutti i suoi cari” twitta Giorgia Meloni. “Riposa in pace, Michele” scrive la leader di Fratelli d’Italia.

