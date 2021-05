Ultime Covid Italia: 82 decessi e 1.820 contagi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Sono 1.820 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 31 maggio, secondo i dati del bollettino regione per regione della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 82 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 86.977 tamponi, il tasso di positività è al 2%. I pazienti in terapia intensiva sono 1.033 (-28 da ieri), con 38 nuovi ingressi.

IN SICILIA. Altre otto vittime e 258 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei decessi dall’inizio della pandemia è 5.827. Negli ospedali sono ricoverati 534 pazienti, dei quali 59 in rianimazione.

