Ultime Covid Italia: 256 decessi e 5.948 nuovi casi. In Sicilia 20 vittime

Sono 5.948 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 3 maggio, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 256 morti. 2.490 pazienti in terapia intensiva (-34 da ieri), 121 ingressi giornalieri. 121.829 o tamponi effettuati, indice positività 4,88%.

IN SICILIA. Altre 20 vittime e 734 nuovi cai di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sono stati 14.474 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 5,1%.

