Ultime Covid Italia: 207 decessi e 10.554 nuovi casi. In Sicilia 11 vittime

Sono 10.554 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 7 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni -divise tra zona rossa, arancione e gialla con regole diverse per spostamenti, negozi, ristoranti- da ieri registrati altri 207 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 328.612 tamponi, l’indice di positività è al 3,28%.

IN SICILIA. Altre 11 vittime e 603 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo delle vittime sale a quota 5.527. I tamponi effettuati sono stati 25.740 e il tasso di positività si attesta sul 2,34%. In ospedale ricoverati 142 pazienti in rianimazione.

