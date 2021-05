Ultime Covid Italia: 166 decessi e 3.224 nuovi casi. In Sicilia 11 vittime

Facebook



Sono 3.224 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 25 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nelle regioni, registrati 166 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 252.646 tamponi: il tasso di positività scende a 1,27%.

IN SICILIA. Altre 11 vittime di Covid e 372 nuovi casi su 19.335 tamponi effettuati, registrati nelle ultime 224 ore.

Nel Consiglio Europeo c’è stata una “certa soddisfazione per il modo in cui procedono” in Europa “le campagne vaccinali” contro il Covid-19, che “devono continuare ad accelerare anche in estate”. Lo dice il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del summit a Bruxelles. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen “ha dato conto delle forniture” di vaccini contro il coronavirus “e per ora non vi sono sorprese. Le forniture, quindi, continueranno ad arrivare in maniera sufficiente” spiega il premier.

