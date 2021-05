Ultime Covid Italia: 149 decessi e 5.506 contagi. In Sicilia 10 vittime

Facebook



Shares

Sono 5.506 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 19 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 149 morti. Continua a scendere il numero dei ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 1.643 persone (-46 da ieri), con 70 nuovi ingressi. I ricoveri ordinari sono 11.018 ricoveri ordinari (-521 da ieri), 3.741.149 i guariti (+13.929) e 306.730 gli attualmente positivi (-8.578).

IN SICILIA. Sono 603 i nuovi contagi da Coronavirus, secondo il bollettino di oggi, 19 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 10 morti. I dimessi o guariti sono stati 1.618 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Catania a 268, Palermo a 60 e Agrigento a 58.

Mi piace: Mi piace Caricamento...