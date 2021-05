Ultime Covid Italia: 144 decessi e 9.148 nuovi casi. In Sicilia 3 vittime

Facebook



Sono 9.148 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 2 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, secondo la tabella del ministero della Salute, registrati altri 144 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 156.872 tamponi, il tasso di positività è al 5,8%. In leggero aumento, due in più, i ricoveri in terapia intensiva: 2.524 i posti occupati con 109 ingressi nelle ultime 24 ore.

IN SICILIA. Tre vittime e 772 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sono stati 9.773 i tamponi effettuati con un tasso di positività al 7,9 per cento.

