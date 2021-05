Ultime Covid Italia: 126 decessi e 3.738 contagi. In Sicilia 9 vittime

Facebook



Shares

Sono 3.738 contagi da Coronavirus regione per regione in Italia oggi, 28 maggio, secondo i dati della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 126 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 249.911 tamponi: il tasso di positività scende all’1,5%. Si segnalano 41 ingressi in terapia intensiva da ieri. Nel complesso, il tasso di occupazione cala di 64 unità. IN SICILIA. Nelle ultime ventiquattrore registrate altre nove vittime e 418 nuovi casi di Covid su 19.386 tamponi effettuati.

Mi piace: Mi piace Caricamento...