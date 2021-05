Ultime Covid Italia: 110 decessi e 2.490 nuovi casi. In Sicilia 8 vittime

Facebook



Sono 2490 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati rispetto a ieri, 110 i morti. Sono i dati della Protezione Civile, diffusi dal Ministero della Salute e che fotografano la situazione Coronavirus in Italia. Sono invece 107.481 i tamponi effettuati, con un indice positività a 2,3%. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva che sono 1.382, 28 in meno rispetto a ieri. In ospedale sono 8.950 i ricoverati con sintomi (-211 da ieri) mentre 3.792.898 sono i guariti, 7.032 in più da ieri.

IN SICILIA. Sono complessivamente 378 su 11.198 tamponi processati i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, dove gli attuali positivi sono 13.016. le vittime in un solo giorno sono state 8 (5.747 dall’inizio dell’emergenza sanitaria) e i guariti 282. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 601, mentre si trovano in terapia intensiva 98 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 124 a Palermo, 142 a Catania, 33 a Messina, 18 a Ragusa, 2 a Trapani, 40 a Siracusa, 16 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento e 2 a Enna.

