“Silverview”, a ottobre il romanzo postumo di John Le Carré

Facebook



Shares

Racconta la storia di un libraio che rimane coinvolto, suo malgrado, in una fuga di notizie spionistiche



Uscirà postumo il romanzo finale di John Le Carré, il maestro delle spy-stories scomparso il 12 dicembre scorso all’età di 89 anni: racconta la storia di un libraio che rimane coinvolto, suo malgrado, in una fuga di notizie spionistiche. Si intitola “Silverview” e nel Regno Unito verrà pubblicato dall’editore Viking il prossimo 14 ottobre (in Italia da Mondadori).

Il 26esimo romanzo del pioniere della letteratura spionistica era stato concluso da Le Carré (David John Moore Cornwell era il vero nome) pochi mesi prima della sua morte, quando aveva dato anche l’autorizzazione alla stampa. Lo scrittore aveva iniziato il manoscritto già sei anni fa, parallelamente alla stesura di “Un passato da spia” (2017) e “La spia corre sul campo” (2019).

“Silverview” è la storia di Julian Lawndsley, che ha lasciato un lavoro di alto livello come manager nella City di Londra per gestire una libreria in una piccola città di mare sulla costa inglese. Ma dopo solo pochi mesi riceve la visita di un emigrato polacco che vive a Silverview, la grande casa ai margini della città, che sembra eccessivamente interessato alla sua nuova attività. Quando un capo di una spia a Londra viene avvertito di una pericolosa fuga di notizie, le sue indagini lo portano al rifugio sul mare di Julian.

“Il libro è potente, lirico e feroce allo stesso tempo, e indaga nell’anima del moderno servizio segreto di intelligence. È un romanzo finale superbo e appropriato”, ha detto al quotidiano londinese “Guardian” il figlio più giovane di John Le Carrè, Nick Cornwell, anche lui scrittore che si firma sotto lo pseudonimo di Nick Harkaway. “Questo è l’autentico Le Carré, che racconta un’altra storia”.

“Sapevo che questo libro esisteva e che ci stava lavorando – ha detto Johnny Geller, agente letterario di Le Carré – John ha dato la sua benedizione per pubblicare il romanzo ai suoi figli che, insieme a un archivista, stanno attualmente catalogando il suo archivio di lavori inediti”. “Silverview” è l’unico romanzo completo e integrale rimasto inedito al momento della sua morte, anche se Geller ha precisato: “stiamo trovando sempre più cose e ci sono altri progetti a cui stiamo pensando, perché stava scrivendo qualcos’altro nell’ora della sua morte”.

L’editore Viking pubblicherà il libro il 14 ottobre, nella settimana che avrebbe segnato il 90esimo compleanno di John Le Carré (era nato il 19 ottobre 19319. La casa editrice britannica ha definito “Silverview” come “l’affascinante storia di un incontro tra innocenza ed esperienza e tra dovere pubblico e morale privata”, in cui Le Carré “cerca di rispondere alla domanda su ciò che dobbiamo veramente alle persone che amiamo”. (AdnKronos)

Mi piace: Mi piace Caricamento...