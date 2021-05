Sicilia avanti piano vaccini: da domani apre agli over ‘50

Facebook



La Sicilia “rompe” le regole del piano nazionale dei vaccini e da domani apre alle prenotazioni per gli over 50 e da venerdì dà il via alla vaccinazione di massa nelle isole minori, prima Lampedusa e Linosa poi le altre. “Proprio stamattina sta partendo la comunicazione al generale Figliuolo perché stamattina lo abbiamo deciso – ha detto in conferenza stampa il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci – Lo comunichiamo ma il commissario ritiene di dover restare fermo sulle sue posizioni. Speriamo possa avere un minimo di comprensione”.

Il governatore ha inviato due lettere a Roma chiedendo di poter aprire alle vaccinazioni per gli under 50 ma “ci è stato sempre risposto che non è possibile e che può essere consentito solo quando avremo messo al sicuro gli ultra 80enni ma è chiaro che non abbiamo poteri sanzionatori o coercitivi per convincere i riottosi”.”Nessuno può accusarci di fughe in avanti – ha aggiunto- Mi pare che a Procida siano stati tutti vaccinati e per me non esistono due Italie”.

Nella foto, Nello Musumeci

