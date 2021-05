Omicidio ieri notte alla Vucciria di Palermo

Facebook



Delitto alla Vucciria di Palermo, storico mercato della città, dove è stato ucciso un uomo. Procede la Squadra mobile di Palermo. La vittima, come apprende l’Adnkronos, non aveva precedenti penali.

La vittima si chiamava Emanuele Burgio e aveva 26 anni. E’ stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via dei Cassari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma il giovane è morto in ospedale.

Non ci sono testimoni dell’omicidio del ragazzo assassinato nella tarda serata di ieri. La Squadra mobile ha sentito per tutta la notte parenti e conoscenti della vittima. E cerca dei testimoni. Si stanno controllando anche le videocamere di sorveglianza che ci sono nella zona, per verificare se sono stati registrati i momenti degli spari.

Scene di disperazione, nella notte, davanti al Policlinico di Palermo, dove è morto Emanuele Burgio. Un centinaio di persone, tra amici e conoscenti della vittima, si sono radunati nei pressi dell’ospedale per avere notizie del congiunto. Quando si è appresa l notizia della morte in molti hanno iniziato a gridare e a piangere. Qualcuno si è sentito male.

