Maletto da sabato “zona rossa” Covid

Nuova zona rossa in Sicilia: si tratta del Comune di Maletto, in provincia di Catania. L’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci avrà efficacia da sabato 22 maggio a giovedì 3 giugno ed è stata adottata su richiesta del sindaco, vista la relazione sanitaria del commissario per l’emergenza Covid della provincia etnea. La stessa ordinanza inserisce il Comune di Santa Domenica Vittoria, nel messinese, meno di mille abitanti, tra quelli nei quali avverrà la cosiddetta ‘vaccinazione di massa’.

Alla luce delle nuove disposizioni nazionali per lo spostamento tra regioni gialle e sul rilascio del green pass, viene inoltre anticipata al 23 maggio la cessazione dell’efficacia dell’ordinanza regionale che aveva prorogato al 31 le misure di contenimento per gli arrivi in Sicilia (registrazione sul portale, tamponi, etc).

