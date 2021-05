Lampedusa, anche mini sbarchi migranti: arrivati in 18 dalla Tunisia

Facebook



Mini sbarco di migranti stamani a Lampedusa. Diciotto tunisini tutti uomini sono riusciti ad approdare sulla più grande delle Pelagie. Si tratta del primo arrivo dopo la raffica di sbarchi dello scorso weekend che ha portato sull’isola oltre 700 migranti. Oggi, se le condizioni meteo lo permetteranno, sulla nave quarantena Allegra, dove si trovano già 259 migranti tra cui 4 positivi, dovrebbero essere trasferiti 140 ospiti dell’hotspot di contrada Imbriacola.

Ieri 96 minori non accompagnati erano stati imbarcati sul traghetto per Porto Empedocle per essere poi trasferiti in una struttura a Siculiana, dove trascorreranno il periodo di quarantena. La stessa struttura a cui sono destinati circa 70 dei 190 minori nn accompagnati a bordo della Sea Watch 4, attraccata al porto di Trapani. In appena due giorni la macchina dei trasferimenti messa in moto dalla Prefettura di Agrigento è riuscita a svuotare la struttura di contrada Imbriacola.

