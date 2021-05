Grande adesione alla Federazione Cori Italiani- Chorus Inside Sicilia

Facebook



Un evento storico per la coralità siciliana, ben 75 cori, oltre 2000 coristi che decidono aderire alla FEDERCORI (Federazione Cori Italiani – Chorus Inside) rappresentata nella regione dall’associazione Chorus Inside Sicilia.

Un successo raccolto in meno di due mesi con cifre che conferiscono a Chorus Inside Sicilia il primato quale associazione corale siciliana con il più alto numero di cori associati.

Un’occasione importante dunque che la coralità siciliana non si lascia sfuggire, con questa massiccia adesione, confermando quanto, in un periodo che ha fortemente penalizzato la cultura, l’arte e la socialità, fosse necessario per i cori siciliani riunirsi in un unico sodalizio e sentirsi parte attiva di un’associazione che mettesse a loro disposizione competenze artistiche, organizzative e finanziarie.

I cori associati avranno a disposizione servizi e convenzioni, riceveranno supporto attivo per la realizzazione dei loro eventi e potranno aderire attivamente ai tanti progetti organizzati dalla federazione quali i percorsi formativi per coristi e direttori, gemellaggi e scambi culturali, corsi di alfabetizzazione musicale, Festival nazionali ed internazionali e l’accesso alle Masterclass condotte dalle personalità più celebri nel panorama corale e musicale.

Segnaliamo, infatti, che si è appena concluso uno straordinario corso di Musica Liturgica condotto da Mons. Marco Frisina, organizzato dalla FEDERCORI, e messo gratuitamente a disposizione per i suoi federati, in diretta streaming sul canale YouTube di Chorus Inside… un appuntamento che ha registrato 12.700 iscrizioni.

Il Presidente e fondatore della Federazione nazionale, Davide Recchia, commenta: “è decisamente un segnale della grande volontà di rinascita e di rilancio per l’intero comparto corale, per tanto tempo penalizzato dalla pandemia e da una gestione priva di collegamento federativo operato dai presidenti negli ultimi anni. La Federcori ha attivato un’efficiente rete associativa che copre oltre che il territorio nazionale anche 13 paesi europei e 5 extraeuropei, e quindi ogni coro che opera all’interno della Federazione gode di agevolazioni mai riscontrate precedentemente: organizzazione di eventi su larga scala, interazioni con realtà internazionali, promozione di tutte le attività a livello professionale e tanti servizi funzionali alla gestione amministrativa ed economica del proprio coro. Siamo sicuri che nei prossimi mesi si assisterà ad un’esplosione di attività corali e ad una vera rinascita di tutta la coralità siciliana.”

I membri del Direttivo dell’Associazione Chorus Inside Sicilia, sono stati nominati tra le figure più qualificate nel settore musicale, corale, amministrativo e gestionale: Salvatore Di Blasi (presidente), Giovanni Gargano, Silvia Saccaro, Rosa Maria Marino, Anna Arcidiacono, Don Giovanni Lombardo e Antonella Cernuto.

