Finanza smantella “cartello droga” catanesi, albanesi e colombiani: 13 arresti

Facebook



Shares

Stroncato un cartello della droga tra catanesi, albanesi e colombiani.

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 100 finanzieri del Comando provinciale di Catania, con la collaborazione e il supporto dello Scico (Servizio centrale investigazione criminalità organizzata), stanno seguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia etnea, nei confronti di 13 persone. Sono indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente.

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Catania, hanno consentito di disarticolare un cartello della droga attivo a Catania, costituito da due gruppi criminali, formati da catanesi, colombiani e albanesi, dediti alla commercializzazione di ingenti quantitativi di stupefacenti. Complessivamente sono stati sequestrati 365 chili di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.

Mi piace: Mi piace Caricamento...