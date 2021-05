Finanza intercetta carico di droga al porto di Palermo

Facebook



Sessanta chili di hashish sono stati sequestrati al porto di Palermo a due soggetti appena sbarcati dalla nave di linea proveniente da Napoli. I Finanzieri hanno trovato la droga all’interno della cabina di un autoarticolato su cui viaggiavano i due uomini.

Il carico di stupefacenti, trovato anche grazie all’aiuto del cane Elisir, era nascosto all’interno del vano cabina, stipato in 4 bustoni di plastica e frazionato in 116 blocchetti composti ognuno da 5 panetti da 100 grammi.

Le fiamme gialle hanno trovato anche 1.560 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. Perquisite anche le abitazioni dei due corrieri, entrambi residenti a Palermo e per i quali si sono aperte le porte del Pagliarelli.

