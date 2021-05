Dopo rissa, 40 migranti in fuga da centro accoglienza nell’Agrigentino

Facebook



Quaranta migranti si sono allontanati stamani dal centro di accoglienza Villa Sikania, a Siculiana (Agrigento), dove stavano trascorrendo il previsto periodo di sorveglianza sanitaria. Circa 10 sono stati rintracciati poco dopo dalle forze dell’ordine impegnate nelle ricerche. Si tratta soprattutto di minori non accompagnati, sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa, che sono riusciti a eludere la sorveglianza, allontanandosi lungo la statale 115 e nelle campagne circostanti.

L’allontanamento dal centro, un ex hotel dismesso, segue una violenta rissa che ieri sera ha coinvolto diversi migranti. Per cause ancora da accertare gli animi si sono rapidamente surriscaldati e un gruppo di ospiti ha iniziato a picchiarsi, utilizzando anche sedie e suppellettili. Per sei di loro è stato necessario il trasporto al pronto soccorso, altri due, invece, sono stati medicati sul posto. Tutti hanno riportato, comunque, ferite lievi. Non risultano, invece, feriti tra le forze dell’ordine. A Villa Sikania, prima dell’allontanamento di stamani, si trovavano circa 170 ospiti.

