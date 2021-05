Arrestati a Trapani due corrieri della droga, in auto con oltre 10 kg di hashish

Facebook



Sembravano una normale coppia di fidanzati ma in realtà trasportavano droga. Gli agenti della Squadra mobile di Trapani hanno arrestato i due corrieri, un uomo di 37 anni e una donna di 24 anni, all’ingresso della città. I due, entrambi di origini palermitane, alla vista delle volanti, hanno tentato di fuggire ma sono stati fermati.

La donna è stata trovata in possesso di un magnete particolare usato per attivare particolari congegni elettronici destinati all’apertura di sistemi di occultamento della droga. Il magnete infatti ha consentito agli agenti di sollevare i sedili dell’auto di alcuni gradi scoprendo un sottofondo in cui erano nascosti dieci involucri con oltre 10 chilogrammi di hashish. La droga è stata sequestrata mentre i due sono stati arrestati per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. L’uomo è finito in carcere e per la donna sono scattati gli arresti domiciliari.

Sequestrati a Palermo beni per 230mila euro a trafficante droga Zen

Beni per un valore di 230mila euro sono stati sequestrati a Antonino Mazzarino, 48 anni, già condannato in secondo grado, con rito abbreviato, in quanto ritenuto tra i promotori di un’organizzazione criminale che controllava lo spaccio di droga nel quartiere Zen 2 di Palermo. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo su richiesta della Procura. Mazza gestiva lo spaccio nel quartiere tramite l’utilizzo sistematico di vedette, l’organizzazione in turni dei singoli pusher e una gestione comune della cassa, con un giro d’affari che arrivava fino a 2.500 euro al giorno. Le indagini del Gico hanno accertato una disponibilità patrimoniale sproporzionata rispetto alla capacità reddituale ufficialmente dichiarata. I beni sequestrati sono due villini e due terreni siti a Casteldaccia e 4 rapporti finanziari. (AdnKronos)

