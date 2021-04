Ultime Covid Italia: 487 decessi e 17.221 nuovi casi. In Sicilia 11 vittime

Facebook



Sono 17.221 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 8 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, nella tabella del ministero della Salute, altri 487 morti che portano il totale a 112.861 dall’inizio dell’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore eseguiti 362.162 tamponi, l’indice di positività è al 4,75%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.663.

IN SICILIA. Altre undici vittime registrate nelle ultime 24 ore e 1.287 nuovi casi di Coronavirus.

