Sono 15.943 i contagi regione per regione da Coronavirus in Italia oggi, 16 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle regioni, ancora divise solo in zona rossa e zona arancione, in base alla tabella del ministero della Salute sono stati registrati altri 429 morti.

IN SICILIA. Altre 21 vittime e 1.370 nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime siciliane sale a 5.128.

