Ultime Covid Italia: 380 decessi e 16.974 nuovi casi. In Sicilia 6 vittime.

Sono 16.974 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 15 aprile, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, regione per regione, registrati altri 380 morti, in base al sito del ministero della Salute.IN SICILIA. Sono sei le vittime di Covid registrate nelle ultime 24 ore e 1.450 nuovi casi con 30.427 tamponi effettuati.

