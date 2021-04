Ultime Covid Italia: 376 decessi e 21.261 nuovi contagi. In Sicilia 14 vittime.

Facebook



Sono 21.261 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 359.214 tamponi, con l’indice di positività al 5,9%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 376 morti, che portano il totale delle vittime a 110.704 da inizio pandemia. 3.714 sono i ricoverati in terapia intensiva (+10 da ieri), con 234 ingressi giornalieri, 2.974.688 i guariti in totale (+21.311), 564.855 gli attualmente positivi (-440). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi covid elaborato dal ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile.

IN SICILIA. Sono registrate nelle ultime 24 ore altre 14 vittime e 1.014 nuovi casi di Covid. Il totale dei decessi sale a 4.676.

Nelle ultime due settimane l’età media dei casi di Covid-19 in Italia è scesa a 46 anni. E’ quanto emerge dal report integrale sull’epidemia dell’Istituto superiore di Sanità, che riporta i dati di sorveglianza con dati aggiornati al 31 marzo.

Dalla fine di aprile 2020 si osserva un trend in calo dell’età media delle persone contagiate da Sars-Cov-2, con l’età che passa da oltre 60 anni a circa 30 anni nella settimana centrale di agosto, per poi risalire lentamente fino a 49 anni e riscendere a 46 anni nelle ultime due settimane. Nel complesso – riferisce l’Iss – l’età mediana dei casi di in Italia segnalati da inizio epidemia è 47 anni.

