Sono 17.567 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 10 aprile, secondo i dati Regione per Regione nel bollettino della Protezione Civile. Registrati anche 344 morti. Sono 320.892 i tamponi e il tasso di positività è al 5,4%.

IN SICILIA. Altre 14 vittime e 1.229 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sono 1.152 i ricoverati nei reparti Covid (3 in più rispetto a ieri) mentre calano di 4 unità i pazienti in terapia intensiva, dove i posti occupati sono 164.

