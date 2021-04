Facebook



Sono 14.761 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.844. Sono 342 le vittime in un giorno (ieri 360). Sono 315.700 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri i test erano stati 364.804. Il tasso di positività è del 4,7%, in aumento rispetto al 4,4% di ieri.

IN SICILIA. Altre 24 vittime e 930 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore.

