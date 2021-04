Ultime Covid Italia: 301 decessi e 8.444 nuovi casi. In Sicilia 13 vittime

Facebook



Sono 8.444 i contagi da Coronavirus in Italia secondo la tabella del bollettino di oggi, 26 aprile. Registrati inoltre altri 301 morti. I nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia sono emersi dopo aver analizzato 145.819 tamponi, con l’indice di positività al 5,8%, secondo i dati del bollettino sui contagi, elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 301 morti, che portano il totale delle vittime a 119.539 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva dove ora ci sono 2.849 persone (-13 da ieri), con 114 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.398.763 i guariti in totale (+16.539), mentre 452.812 gli attualmente positivi (-8.400).

IN SICILIA. Altri 13 decessi e 1.069 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Sono 13 i ricoveri nelle ultime 24 ore di cui 3 in terapia intensiva.

