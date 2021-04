Facebook



Sono 12.694 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 18 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 251 morti. 230.116 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 5,51%. 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno (-29), 23.648 ricoverati con sintomi (-452).

IN SICILIA. Altre dieci vittime da Coronavirus e 875 casi registrati nelle ultime 24 ore su 16.558 tamponi effettuati.

