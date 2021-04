Ultime Covid Italia: 217 decessi e 13.158 contagi. In Sicilia 6 vittime

Facebook



Sono 13.158 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 25 aprile, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 217 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 239.482 tamponi, l’indice di positività è al 5,49%. Sono 2.862 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-32 da ieri), con 114 nuovi ingressi.

IN SICILIA – Sono 1.061 i contagi da Coronavirus oggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 6 morti che portano il totale delle vittime a 5.292 dall’inizio dell’epidemia di covid-19. Gli attuali positivi sono 25.510 (+299), i guariti/dimessi sono 172.774 (+756).

