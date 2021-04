Tutela aree protette Sicilia: da Regione 16 mln per progetti esecutivi

Facebook



Shares

Sedici milioni di euro per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica presenti in Sicilia. Il governo Musumeci ha dato il via libera alla graduatoria definitiva dell’azione 6.6.1. del Po Fesr Sicilia 2014/2020 che riguarda le aree protette in ambito terrestre o marino e paesaggi tutelati.

Sono stati valutati come ammissibili 42 progetti definitivi ed esecutivi, di cui 11 finanziati. I beneficiari sono gli enti locali, gli enti gestori delle riserve naturali (fra cui il Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale) e gli enti Parco della Sicilia.

“Abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo in materia di spesa comunitaria, investendo in progetti che ci consentiranno di migliorare la tutela e la valorizzazione di aree naturali di rilevanza strategica, promuovendo processi di sviluppo sostenibile – afferma l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro – Gli interventi, immediatamente cantierabili, interessano quasi tutti i territori della regione e delle isole minori e daranno grande impulso all’economia siciliana attraverso l’impiego di fondi comunitari”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...