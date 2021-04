Sotto osservazione vaccino Johnson & Johnson, stop Usa: 6 casi trombosi

Facebook



Scattata la misura precauzionale dopo che sei donne hanno sviluppato coaguli nel sangue a 2 settimane dalla dose. Fda: “Casi estremamente rari. E’ una raccomandazione, non un’imposizione”

Vaccino Johnson & Johnson e trombosi, gli Usa raccomandano uno stop “temporaneo”. Le autorità federali sanitarie americane hanno chiesto una “pausa precauzionale” dell’uso del vaccino contro il Covid dopo che si sono registrati 6 casi di coaguli nel sangue a due settimane dal vaccino. Si tratta in tutti i casi di donne tra i 18 ed i 48 anni. Una donna è morta ed un’altra è ricoverata in gravi condizioni in Nebraska.

Rinviata distribuzione in Europa

Vaccino Johnson & Johnson, trombosi rare e stop precauzionale negli Usa dopo che sei giovani donne hanno sviluppato coaguli nel sangue a 2 settimane dalla somministrazione. E così l’azienda decide di rinviare la consegna del prodotto anti coronavirus in Europa. “Abbiamo preso la decisione di ritardare la distribuzione del nostro vaccino Covid 19 in Europa”, la scelta “proattiva” annunciata dal gruppo farmaceutico Usa. J&J spiega che è in corso l’esame di questi episodi anche con le autorità europee. (AdnKronos)

