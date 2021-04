Siracusa, controlli antidroga: Polizia sequestra cocaina e crack

Facebook



Agenti delle Volanti, impegnati nel contrasto della vendita e del consumo di stupefacenti nelle cosiddette piazze della spaccio siracusane, hanno rinvenuto e sequestrato, in Via Italia 103, nei pressi di uno stabile, 70 dosi di marijuana, 25 dosi di cocaina e 12 dosi di crack, già confezionate e pronte per la vendita. Nella serata, agenti delle Volanti hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un siracusano di 25 anni, per possesso di una modica quantità di marijuana.

Inoltre, nella mattinata di ieri, agenti della Squadra Mobile, insieme a personale delle Volanti, in esecuzione di una misura di sottoposizione agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato un uomo di 47 anni, per i reati di atti persecutori e lesioni personali aggravate perpetrati nei confronti dell’ex convivente. L’uomo, che dal febbraio scorso ad oggi, allo scopo di riallacciare i rapporti con la sua ex fidanzata, poneva in essere atti persecutori e minacce che arrivavano fino ad aggressioni fisiche nei confronti della donna che riportava fratture al naso ed alle mani, dopo le incombenze di rito, è stato condotto in un’abitazione da lui indicata in regime di arresti domiciliari.

Infine, agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 59 anni per il reato di evasione dagli arresti domiciliari cui è sottoposto.

