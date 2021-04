Sequestrati a Catania oltre 2mila giocattoli contraffatti

Facebook



Oltre 2mila giocattoli contraffatti sono stati sequestrati dai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Catania in un negozio del capoluogo etneo. In particolare, sono stati rinvenuti, già assemblati e pronti per la vendita, centinaia di uova in plastica imitazioni del noto contenitore-giocattolo ‘Pasqualone’.

“All’illusione di acquistare un prodotto conosciuto – spiegano le Fiamme gialle – conseguiva la delusione della sorpresa, dal momento che le imitazioni contenevano prodotti scadenti e non adatti ai più piccini, come cinture e porta monete per adulti, porta chiavi e altri articoli non attinenti al periodo pasquale”.

I successivi riscontri hanno permesso di individuare un cospicuo numero di etichette, con i noti supereroi della Marvel e i famosi personaggi di Topolino, Me contro Te, Bing, Frozen, pronte per essere apposte sui prodotti ancora in fase di confezionamento, numerosi giocattoli contraffatti e altamente pericolosi per la salute. Tutti gli articoli sono stati sequestrati, mentre per il negoziante è scattata la denuncia a piede libero per commercio di prodotti contraffatti, utilizzo di segni mendaci e ricettazione.

