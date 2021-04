Salvini rinviato a giudizio per Open Arms

Facebook



Shares

Matteo Salvini rinviato a giudizio. Questa la decisione del gup dopo l’udienza preliminare nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo sul caso che vedeva imputato il leader della Lega ed ex ministro dell’Interno per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. Il processo a partire dal 15 settembre.

Oggi è stata la volta della difesa, a prendere la parola prima della decisione del gup l’avvocato Giulia Bongiorno. “La difesa della patria e delle sue leggi non limita i diritti delle Ong. Ma solo le scelte contro le regole. Né legge né diritto internazionali prevedono il rifiuto del pos perché sgradito”, aveva affermato al termine dell’arringa l’avvocato e legale di Salvini. “Le Ong – aveva spiegato – vogliono venire in Italia anziché in Spagna e qui possono addirittura costituirsi parte civile”. Bongiorno si era appellata quindi al giudice: “Non consenta alle sentenze di prendere il posto dei voti” aveva detto concludendo il suo intervento, durato circa tre ore. Poi il verdetto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...