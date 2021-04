Ristoratori catanesi e restrizioni Covid: “Aprire per non chiudere”

Facebook



“Aprire per non chiudere” è l’auspicio dei ristoratori ed è diventato anche il manifesto col quale presentano la conferenza stampa di domani, martedì 20 aprile, in piazza Stesicoro a Catania.

Alle 10.30 i ristoratori legati alla FIPE Confcommercio di Catania si daranno appuntamento sotto la statua di Vincenzo Bellini per far sentire ancora la loro voce. Determinati ad aprire e ancor più determinati a non richiudere, stanchi di questi continui cambi di passo che non hanno fatto altro che contribuire alla chiusura definitiva di centinaia di attività di ristorazione che non ce l’hanno fatta a mantenersi solo con asporto e delivery.

Saranno presenti il presidente provinciale della FIPE Confcommercio Dario Pistorio, il presidente dei ristoratori Giovanni Trimboli e tanti titolari di ristoranti, bar e attività di somministrazione stanchi di finte promesse, scoraggiati da un governo che non li ha sostenuti durante la pandemia e che non sembra ancora garantire una ripartenza sicura e definitiva.

