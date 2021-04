Ripresa debole attività stromboliana cratere sud-est dell’Etna

Facebook



Una debole ripresa dell’attività stromboliana dal cratere di Sud-Est dell’Etna è stata registrata in serata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Osservati anche singoli episodi di esplosioni impulsive con moderata emissione di cenere, che si disperdeva rapidamente in atmosfera.

La localizzazione della sorgente del tremore risulta posta in prossimità dell’area del Cratere di Sud-Est ad una quota di 2.500 metri al di sopra del livello del mare. Per quanto riguarda l’attività infrasonica questa si mantiene su livelli medio-bassi, con eventi localizzati nell’area del Cratere di Sud-Est. I dati di deformazione non mostrano variazioni significative

