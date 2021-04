Rave party in campagna a Caltanissetta: denunciati 21 ragazzi

Facebook



Un rave party organizzato in un piazzale sterrato, con tanto di mini bar per la consumazione di alcolici e postazione mixer con casse per la musica.

A scoprirlo, sabato notte, è stata la polizia intervenuta in un terreno demaniale in contrada Stretto Garibaldi, nella campagna di Caltanissetta, dove erano state segnalate numerose autovetture.

Ventuno persone, per la maggior parte giovani fra i venti e trenta anni, sono state denunciate. Fra loro anche l’organizzatore, un ventiseienne nisseno proprietario dell’attrezzatura sonora.

Gli agenti hanno trovato, abbandonate a terra durante la fuga, diverse dosi di sostanze stupefacenti: 33 pasticche di ecstasy, diverse dosi di marijuana e di hashish. I ventuno sono stati denunciati per il reato d’invasione di terreni e sanzionati per violazione delle misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19.

