Incidente al cantiere Amazon di Alessandria, un morto

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina al cantiere per la costruzione di un nuovo deposito Amazon ad Alessandria. Nel crollo sarebbe morto un operaio e tre sarebbero rimasti feriti anche se non sono al momento chiare le loro condizioni di salute.

Il deposito in costruzione è destinato a servire l’utenza delle città di Alessandria, Cuneo e Asti impiegando circa 120 addetti per i quali sono già in corso da febbraio le selezioni. Ignote le cause dell’accaduto, sul posto i Vigili del Fuoco, diverse unità 118 e naturalmente gli inquirenti.

