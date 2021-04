Emergenza Covid. In un anno persi un milione di posti di lavoro

Gran Premio di Doha: vince Fabio Quartararo

Fabio Quartararo in sella alla Yamaha vince il Gran Premio di Doha del motomondiale. Seconda e terza si piazza la Ducati, rispettivamente con Johann Zarco e Jorge Martin. Fuori gioco il campione in carica Joan Mir, vittima di una caduta, mentre Valentino Rossi non è riuscito...