Due morti in incidente sulla Alcamo-Trapani

L’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani” è provvisoriamente chiusa al traffico, in direzione Trapani, a causa di un incidente avvenuto al km 25,600. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura è uscita autonomamente di strada e ha preso fuoco, causando il decesso dei due occupanti.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata sulla statale 113 tramite lo svincolo di Fulgatore con rientro in autostrada allo svincolo di Dattilo.

