Anziano trovato ucciso nella notte a Catania

Un delitto è stato scoperto nella notte a Catania, in un appartamento di via delle Formiche. La vittima, uccisa pare con diverse coltellate, è un 80 enne, Nunzio Nicotra. A segnalare la sua assenza da alcuni giorni alcuni vicini di casa. Immediatamente sono scattate le indagini della sezione omicidi della Squadra Mobile etnea, indagini che avrebbero già portato al fermo di una persona. Al momento non è però noto se la persona fermata è sospettata del delitto o di complicità. Si attendono pertanto ulteriori sviluppi. Intanto il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Immagine di repertorio

