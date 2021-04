Aeroporto di Catania: norme Covid per viaggiare

Facebook



La SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale di Catania, indica le norme per potere effettuare i viaggi sul territorio nazionale in stato d’emergenza Covid:

Da oggi, lunedì 26 aprile 2021, sono in vigore le nuove regole per gli spostamenti tra regioni, stabilite dal Decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri, n.52 del 22 aprile 2021.

Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa (attualmente la Sicilia è arancione) sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per motivi di salute, nonché per il rientro alla residenza, domicilio o abitazione, anche a tutti i soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19.

Le certificazioni verdi che consentono di spostarsi liberamente sono rilasciate a coloro che si sono sottoposti al ciclo completo di vaccinazione, a coloro che sono guariti dal Covid-19 con contestuale cessazione dell’isolamento, e a coloro che hanno effettuato un tampone antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, nelle 48 ore precedenti all’imbarco.

Per coloro che non sono in possesso di questi requisiti e viaggiano per lavoro, salute, necessità o rientro alla residenza, domicilio, abitazione, resta l’obbligo di presentare l’autocertificazione.

La certificazione verde ha una validità di 6 mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, di 6 mesi dalla data dell’avvenuta guarigione e di 48 ore dall’effettuazione del tampone.

Il possesso dei requisiti verrà verificato all’ingresso dell’aerostazione: coloro che esibiranno il pass verde potranno recarsi direttamente ai banchi check in o ai controlli di sicurezza mentre coloro che viaggeranno muniti di autocertificazione dovranno esibirla ai controlli di Polizia.

Prosegue l’attività di screening all’interno dell’Aeroporto di Catania. I passeggeri in arrivo possono effettuare il tampone rapido presso il Terminal C

NON si effettuano tamponi ai passeggeri in partenza.

