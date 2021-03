Vizzini, minaccia strage giovani con video su Fb

Facebook



Un uomo di 32 anni con un video su Facebook con un grosso coltello di tipo militare in mano, ha minacciato di uccidere quanti più minorenni fosse possibile, provocando così il panico nel paese di Vizzini, nel catanese. Numerose le richieste di aiuto giunte ai militari, che hanno individuato l’abitazione dell’uomo dove hanno anche sequestrato il grosso coltello.

Ai carabinieri il 32enne ha ribadito le sue minacce nei confronti dei compaesani, soprattutto dei più giovani, dai quali si sentiva vilipeso. L’uomo è stato denunciato per minacce gravi e detenzione abusiva di armi e fatto ricoverare nell’ospedale Gravina di Caltagirone per un trattamento sanitario per verificare anche le sue condizioni di salute mentale.

