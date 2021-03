Ultime Covid Italia, oggi 339 decessi e 22.865 contagi. In Sicilia 14 vittime.

Facebook



Sono 22.865 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, giovedì 4 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. I morti sono stati 339 nelle ultime 24 ore, un dato che porta a 98.974 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Da ieri sono stati processati 339.635 tamponi, con un indice di positività al 6,7%. In aumento i pazienti in terapia intensiva: sono 2.475, più 64 rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale in area non critica sono 20.157, in aumento di 394 unità nelle ultime 24 ore. Il totale dei dimessi guariti sale a 2.453.706, mentre sono 2.999.119 i casi di Coronavirus registrati nel paese dall’inizio dell’emergenza.

IN SICILIA. Cinquecentosessanta nuovi casi di Covid 19 nelle ultime 24 ore e 14 morti. E’ il bollettino di oggi, diffuso dal Ministero della Salute, relativo all’andamento della pandemia in Sicilia. Nell’isola sono 1.130 i pazienti dimessi o guariti fra ieri e oggi. In tutta la regione, i positivi sono 24.545 – 584 in meno rispetto a ieri – e di questi 676 sono ricoverati in regime ordinario, 118 in terapia intensiva e 23.751 sono in isolamento domiciliare.

