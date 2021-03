Ultime Covid Italia: 431 decessi e 23.059 nuovi casi. In Sicilia 12 vittime.

Facebook



Sono 23.059 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, mercoledì 17 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 431 morti, un dato che porta a 103.432 il totale dei decessi dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19.

SICILIA. Sono 782 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore. Sono 12 le persone morte e 581 i pazienti dimessi o guariti, secondo il bollettino diffuso oggi 17 marzo.

In tutto nell’isola sono 14.965 i positivi, 189 in più rispetto a ieri, e di questi 734 sono ricoverati in regime ordinario, 116 in terapia intensiva e 14.115 in isolamento domiciliare.

