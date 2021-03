Ultime Covid Italia. 380 decessi e 26.824 nuovi casi. In Sicilia 13 vittime.

Facebook



Sono 26.824 i contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Mentre il governo vara il nuovo decreto per arginare l’epidemia, si registrano altri 380 morti. Sono stati eseguiti 369.636 tamponi, l’indice di positività è al 7,25%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 2.914 (+55).

IN SICILIA. 13 vittime e 679 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il numero dei decessi sale a quota 4.318.

