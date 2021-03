Ultime Covid Italia: 264 decessi, 21.315 contagi. In Sicilia 13 vittime.

Facebook



Shares

Sono 21.315 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri, registrati altri 264 morti che portano il totale a 102.145 dall’inizio dell’epidemia di covid-19. Da ieri sono stati eseguiti 273.966 tamponi, l’indice di positività è al 7,7%. In aumento i pazienti ricoverati in terapia intensiva, sono oltre 3.000.

Sono 613 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi. Da ieri sono stati registrati altri 13 morti. I dimessi e guariti sono stati 413. La provincia con il maggior numero di nuovi casi è quella di Palermo a 220, seguita da Catania a 124 e da Agrigento a 65.

Mi piace: Mi piace Caricamento...