Scuole aperte a Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa

Non chiuderanno, da lunedì 8 marzo, le scuole di Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa, in provincia di Agrigento. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ieri, in tarda serata, ha firmata un’ordinanza di rettifica a quella con cui stabiliva la chiusura, dal 8 al 13 marzo, di tutte le scuole in 14 Comuni dell’isola.

Nei due Comuni dell’agrigentino, i 250 casi positivi al Covid su 100mila abitanti – inseriti nel report dell’assessorato alla Salute – comprendono anche i migranti e quindi non computabili quale criterio per determinare la chiusura degli istituti.

Lo stop alle lezioni riguarderà invece Caccamo, San Cipirello e San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo; Castell’Umberto, Cesarò, Fondachelli Fantina e San Teodoro, nel messinese; Licodia Eubea e Santa Maria di Licodia, nel catanese; Montedoro, Riesi e Villalba, in provincia di Caltanissetta.

La valutazione sulla chiusura o riapertura degli istituti scolastici verrà fatta settimanalmente in base ai dati del servizio di Sorveglianza ed epidemiologia dell’assessorato. Con la stessa ordinanza, visto il crescente numero di casi positivi, è stata disposta l’istituzione della “zona rossa” a Riesi, nel Nisseno, da sabato 6 a lunedì 22 marzo. Attualmente sono già “off limits” San Cipirello e San Giuseppe Jato, nel Palermitano.

