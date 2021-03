PolferSicilia: in stazioni rintracciati 5 minori e arrestato ricercato da 10 anni

Facebook



Un arrestato, 5 indagati, 2.347 persone controllate, 318 pattuglie impiegate nelle stazioni, a bordo dei treni e lungo la linea ferroviaria, 124 i treni a breve e lungo raggio su cui è stato effettuato un servizio di pattugliamento, 40 veicoli controllati, 3 sanzioni elevate e 5 minori scomparsi rintracciati. E’ il bilancio dell’ultima settimana di attività della Polizia ferroviaria in tutta la Sicilia. L’arrestato è un uomo con la doppia nazionalità, italiana e ivoriana, fermato dagli agenti della Polfer di Messina e ricercato da 10 anni poiché destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Treviso nel 2011, per i reati di clonazione di carte di credito e sostituzione di persona. Deve scontare una pena detentiva di un anno, 8 mesi e 5 giorni di reclusione.

Un uomo è stato denunciato dai poliziotti della Polfer di Barcellona Pozzo di Gotto per i reati di occupazione abusiva e abbandono e immissione di rifiuti. Gli agenti hanno accertato che su un’area di proprietà di Rete ferroviaria italiana, sotto un viadotto, aveva abbandonato rifiuti di diverso genere nonché carcasse di ciclomotori e autoveicoli. Altre 4 persone sono state, invece, denunciate dalla Polizia Ferroviaria di Palermo. In particolare, un cittadino tedesco è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché non voleva allontanarsi dalla stazione di Notarbartolo dove bivaccava e ha più volte attraversato i binari. Un altro denunciato sempre per resistenza a pubblico ufficiale per aver ostacolato l’operato degli agenti dopo essere stato sanzionato per il mancato utilizzo della mascherina.

Due giovani, di 18 e 16 anni, dovranno rispondere del reato di interruzione di pubblico servizio in quanto hanno minacciato un capotreno e bloccato la partenza di un convoglio diretto all’aeroporto di Punta Raisi. Il diciottenne è stato anche denunciato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Cinque minorenni, tutti di origine magrebina e di età compresa tra i 14 e i 17 anni, sono stati rintracciati, in diverse circostanze, dagli agenti della Polfer di Agrigento, Catania e Messina. I minori si erano allontanati arbitrariamente dalle comunità cui erano affidati facendo perdere le proprie tracce.

