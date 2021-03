Nuova rotta Volotea Catania-Milano Linate

Facebook



Volotea, la Compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, vola sempre più in alto sopra i cieli di Catania e, dopo la recente conferma del collegamento per Olbia, ha annunciato oggi l’avvio di un nuovo volo verso Milano Linate. La nuova rotta, già disponibile sul sito www.volotea.com e presso le agenzie di viaggio, decollerà venerdì 4 giugno. Grazie alla frequenza giornaliera 7/7, sarà ancora più facile e comodo, per i passeggeri siciliani, imbarcarsi alla volta del capoluogo milanese. Il vettore ha riconfermato, inoltre, il suo portfolio voli da e per Catania: la nuova rotta per Milano si aggiunge, infatti, ai collegamenti alla volta di Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Venezia, Verona, Olbia (altra novità 2021) e Tolosa in Francia, per un totale di 11 collegamenti.

“Siamo davvero emozionati nell’annunciare questa nuova rotta per Milano Linate, che arricchisce il portfolio di destinazioni raggiungibili a bordo dei nostri aeromobili dall’aeroporto di Catania. Scendiamo in pista presso lo scalo di Fontanarossa con un’offerta di oltre 550.000 posti (+44% vs 2019) in vendita, sicuri di rendere più agevoli gli spostamenti dei passeggeri siciliani verso alcune tra le più belle destinazioni estive. Allo stesso tempo, ci auguriamo di poter supportare il turismo incoming verso Catania e tutta la Sicilia, sostenendo così il tessuto economico locale, duramente colpito dalla recente pandemia Covid-19. Il nuovo volo per Milano Linate, oltre a consolidare i nostri investimenti presso lo scalo di Catania, manifesta la nostra volontà di continuare a investire in Italia, sostenendo così l’intero comparto turistico nazionale”- ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Da Catania sono disponibili 11 collegamenti Volotea, 10 domestici (Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Torino, Venezia, Verona, Milano Linate e Olbia – queste ultime due novità 2021) e 1 internazionale (Tolosa).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

