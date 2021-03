Nascosti su un autocarro 35 kg di droga: due arresti a Messina

Facebook



I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sequestrato circa 35 chili di marijuana, nascosti dentro un autocarro, che in base alla documentazione di accompagnamento risultava trasportare generi ortofrutticoli destinati alla Sicilia orientale. Il sequestro è stato eseguito durante i quotidiani controlli effettuati sui mezzi in transito sullo Stretto, provenienti da Villa San Giovanni e con luogo di arrivo il porto di Tremestieri.

Gli specialisti del Gruppo della Guardia di finanza di Messina, insospettiti dall’inquieto atteggiamento dell’autotrasportatore e del suo complice, hanno effettuato un controllo approfondito del mezzo e dell’annesso rimorchio, avvalendosi dell’ausilio del cane antidroga Dandy. All’interno di un vano porta bancale le Fiamme gialle hanno trovato otto confezioni di marijuana, tutte sigillate, per un totale di circa 35 chili. La droga, che è stata sequestrata, se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 350mila euro.

L’autotrasportatore di 47 anni e il complice di 48 anni, entrambi di origini catanesi, sono stati arrestati in flagranza per traffico illecito di sostanze stupefacenti e condotti nel carcere di Gazzi a Messina. Sono stati sequestrati anche 2.000 euro in contanti e telefoni cellulari.

